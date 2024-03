Prins William bezoekt militairen in Windsor

Prins William is woensdag langsgegaan bij militairen in Windsor. De prins van Wales, erekolonel van de Welsh Guards, bezocht de kazerne en sprak met onder anderen medici, soldaten en trainers.

William hoorde ook over de psychische en lichamelijke revalidatieprogramma’s waarmee wordt gewerkt. De prins liet na afloop op sociale media weten dat het altijd “een genoegen” is om de Welsh Guards te bezoeken en “om met de soldaten te praten, hun toekomstplannen te horen en getuige te zijn van het geweldige werk dat het bataljon doet op het gebied van fysieke en mentale revalidatie”.

Het bezoek was niet van tevoren aangekondigd en er was ook geen pers bij aanwezig. William werd daarom ook niet lastiggevallen met vragen over de laatste nieuwsontwikkelingen rond de ziekenhuisopname van zijn vrouw Catherine, het verhaal dat de Britse media al weken bezighoudt.

Dinsdag meldde de Daily Mirror dat personeel van de privékliniek, waar Catherine in januari werd geopereerd aan haar buik, had geprobeerd toegang te krijgen tot de medische gegevens van de prinses. Het vermeende datalek wordt onderzocht.