Prins William kon weinig films kijken door gezondheid Catherine

Het is prins William dit jaar niet gelukt om alle films te kijken die dit jaar genomineerd zijn voor een BAFTA. Door de gezondheid van zijn vrouw prinses Catherine, die herstellende is van een buikoperatie, had de oudste zoon van koning Charles minder tijd.

William verontschuldigde zich volgens The Telegraph in een gesprek met Elaine Bedell, directeur van theatercomplex Southbank Centre, voor zijn “last minute” beslissing om zondag de ceremonie in zijn eentje bij te wonen. Toen hem vervolgens werd gevraagd of hij veel van de genomineerde films had gezien, moest William zich opnieuw verontschuldigen.

“Ik heb nog nooit zo weinig gedaan”, zei de prins, die voorzitter is van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). “Met mijn vrouw is het een beetje… Hopelijk halen we het later in”, besloot hij. “Ik zal vanavond een lijst maken.”

William vertelde aan BBC-directeur Charlotte Moore dat hij een “groot fan” is van regisseur Christopher Nolan en dat hij “blij” zal zijn als Nolans film Oppenheimer in de prijzen valt. De film Barbie heeft hij nog niet gezien, zei hij.

De prins mocht in de zaal plaatsnemen naast actrice Cate Blanchett, die opstond om hem een knuffel te geven. Ook oud-voetballer David Beckham kwam naar William toe om hem gedag te zeggen.