Prins William: te veel mensen vermoord in Gaza

Prins William blijft zich ernstige zorgen maken over de situatie in het Midden-Oosten. Dat laat de zoon van de Britse koning Charles dinsdag weten.

“Ik blijf me ernstig zorgen maken over het verschrikkelijke verlies van mensenlevens in het Midden-Oosten sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Te veel mensen zijn vermoord”, vindt William. “Net als vele anderen wil ook ik dat de oorlog zo snel mogelijk stopt. Er is dringend behoefte aan humanitaire hulp in Gaza. Het is zeer belangrijk dat er hulp komt en dat gijzelaars worden vrijgelaten.”

Volgens William wordt soms “het belang van permanente vrede pas duidelijk als je geconfronteerd wordt met de enorme omvang van het menselijk lijden”, zegt hij. “Zelfs in het donkerste uur moeten we niet toegeven aan de raad van wanhoop. Ik blijf me vastklampen aan de hoop dat er een betere toekomst is en ik weiger die hoop op te geven.”