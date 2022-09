Prinses Catherine heeft ontmoeting met Oekraïense first lady

Prinses Catherine heeft zondag voorafgaand aan de receptie voor wereldleiders en vorsten in Buckingham Palace een onderonsje gehad met de Oekraïense first lady Olena Zelenska. De prinses van Wales en de echtgenote van de Oekraïense president Volodimir Zelenski spraken elkaar op het paleis.

Zelenska was eerder zondag ook naar Westminster Hall gegaan. In de zaal, waar al enkele dagen de kist met daarin het lichaam van koningin Elizabeth staat, bracht de presidentsvrouw een laatste groet aan de overleden Queen. Zelenska is maandag ook aanwezig bij de begrafenis van de vorstin.

Zelenski zelf is vanwege de oorlog met Rusland in Oekraïne achtergebleven. Hij tekende eerder wel op afstand een condoleanceregister.