Prinses Eugenie is 34 geworden: zoons zijn mijn mooiste cadeau

Prinses Eugenie is zaterdag 34 jaar geworden. Op Instagram deelt de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson een dag later haar mooiste cadeau: haar zoons August en Ernest.

“Het mooiste cadeau van allemaal, zijn mijn jongens. Dus op deze verjaardag koester ik mijn familie en geliefden”, schrijft Eugenie.

Ook Sarah Ferguson stond zondag stil bij de verjaardag van haar dochter. “Ik ben zo trots op de geweldige vrouw die je bent geworden”, schrijft ze. “Je blijft me elke dag verbazen met je harde werk, je gratie, vriendelijkheid en de zorg die je aan anderen toont. Je zult altijd mijn gekke, lieve, slimme en attente meisje blijven. Ik hou van je, Eugenie.”

Eugenie is de jongste dochter van de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson. De 35-jarige Beatrice is haar oudere zus. Andrew en Ferguson scheidden in 1996 officieel na een huwelijk van tien jaar. De twee waren toen echter al enkele jaren niet meer samen.