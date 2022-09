Proclamatie uitgesproken in Schotland, Wales en Noord-Ierland

In de hoofdsteden van Schotland, Wales en Noord-Ierland is de proclamatie van het koningschap van Charles uitgesproken. Zaterdag gebeurde dat al in Londen, onder meer op Trafalgar Square.

In Edinburgh werd met trompetgeschal en veel ceremonieel vertoon de proclamatie voorgelezen op het plein voor de kathedraal St. Giles, waar koningin Elizabeth maandag wordt opgebaard. Duizenden mensen hadden zich verzameld om daarvan getuige te zijn. Daarna zongen ze het volkslied en juichten de nieuwe koning toe.

Gelijktijdig gebeurde hetzelfde en de hoofdstad van Wales, bij het kasteel van Cardiff, en in het Noord-Ierse Belfast. Daar gebeurde het bij Hillsborough Castle.