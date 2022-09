Publiek afscheid van Elizabeth afgelopen

De laatste publieke dienst voor koningin Elizabeth is rond 17.00 uur lokale tijd afgelopen. De Britse vorstin wordt later maandag in besloten kring naar haar laatste rustplaats gebracht.

Dat gebeurt rond 19.30 uur lokale tijd. Elizabeth wordt samen met haar man Philip, die vorig jaar overleed, bijgezet in de King George VI Memorial Chapel in Windsor. De deken van Windsor, het geestelijk hoofd van St. George’s Chapel leidt de bijzetting.

Bij de dienst waren onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix aanwezig. Die gaan nu weer richting Nederland.