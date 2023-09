Sarah Ferguson feliciteert Kristin Davis met winst natuurprijs

Sarah Ferguson heeft actrice en producent Kristin Davis gefeliciteerd met het winnen van de Perfect World Foundation Award. De Sex and the City-ster krijgt de onderscheiding van de organisatie voor haar inzet voor natuurbescherming.

“Ik wil mijn best oprechte felicitaties overbrengen aan filantroop, actrice en producent Kristin Davis”, schrijft Ferguson in haar Instagram Stories. “Bedankt voor je bijdrage aan het behoud van wilde dieren en de natuur, voor je werk om aandacht te vragen voor het belang van het beschermen van biodiversiteit”, vervolgt de hertogin van York.

De ereprijs van de van oorsprong Zweedse organisatie wordt al sinds 2014 uitgereikt in Göteborg. Ferguson is al jaren ambassadeur van de organisatie. Net als in vorige jaren zal zij de prijs uitreiken. Die bestaat uit een beeldje van een neushoorn gemaakt van glas. Tot de eerdere winnaars behoren onder anderen Jane Goodall, David Attenborough, Greta Thunberg en prins Albert van Monaco.