Sarah Ferguson herdenkt slachtoffers van aanslagen in New York

Sarah Ferguson staat maandag stil bij de aanslagen van New York op 11 september 2001. In een bericht op sociale media herdenkt de hertogin van York de mensen die bij de ramp zijn omgekomen.

Ferguson schrijft onder meer dat haar organisatie Chances for Children was gevestigd in een van de torens van het World Trade Center. “Ik zou daar die ochtend 22 jaar geleden zijn geweest, maar een interview liep uit.”

De mascotte van haar organisatie, een pop met rood haar, werd in het puin gevonden. “Vandaag denk ik aan hen die zijn omgekomen.”