Sarah Ferguson hield ‘feeënpicknick’ voor verjaardag Beatrice

Sarah Ferguson heeft voor de verjaardag van haar dochter prinses Beatrice een picknick georganiseerd waarin feeën centraal stonden. Dat vertelt de 63-jarige Ferguson in haar podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah. Beatrice vierde op 8 augustus haar 35e verjaardag.

Ook Sienna, de dochter van Beatrice, was aanwezig op het feestje. Want voordat de picknick plaatsvond, had de hertogin van York een “feeënspeurtocht” uitgezet voor haar kleindochter. “Ik heb veel verschillende feeën verstopt in de tuin en stuurde Sienna op ontdekkingstocht om ze te vinden”, aldus Ferguson. “Ze had zelf ook een pakje met vleugels aan.” Later trokken ook Ferguson en Beatrice een pak met vleugels aan.

“En daarna hadden we een feeënpicknick, toen Sienna alle feeën had gevonden”, zegt de hertogin. “Het was een magische dag om de verjaardag van Beatrice te vieren.”