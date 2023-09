Schapentrui van prinses Diana brengt ruim 1,1 miljoen dollar op

De beroemde schapentrui van prinses Diana is op een veiling voor meer dan 1,1 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) geveild. Veilinghuis Sotheby’s had in eerste instantie een opbrengst tussen 50.000 en 80.000 dollar verwacht.

Diana droeg de trui toen ze in 1981 kwam kijken bij een polowedstrijd van prins Charles. Op de rode trui van het merk Warm & Wonderful staan veel witte schapen en één zwart schaap afgebeeld. Media speculeerden destijds dat de trui symbolisch was, omdat Diana met haar eigenwijsheid het zwarte schaap van de koninklijke familie was. Volgens Cynthia Houlton, hoofd mode van Sotheby’s, is de gebreide sweater het “meest iconische mode-item” dat Diana ooit heeft gedragen.

De gelukkige bieder krijgt niet alleen de trui in kwestie, maar ook twee officiële brieven van Buckingham Palace aan de fabrikant. Hierin staat geschreven dat de trui was beschadigd en werd gevraagd om een reparatie of een compleet nieuwe trui. Warm & Wonderful stuurde toen een compleet nieuwe trui op die Diana droeg tijdens een andere polowedstrijd in 1983.