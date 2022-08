Serena Williams vertelt over look op bruiloft Harry en Meghan

Serena Williams heeft urenlang bij de kapper gezeten voor de bruiloft van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. De tennisster en goede vriendin van Meghan besloot dat ze haar haren wilde laten vlechten, zo vertelt ze aan Vogue.

“Ik dacht: een koninklijke bruiloft? Ik ga sowieso vlechtjes dragen”, vertelt Serena. Drie vrouwen zijn de hele nacht bezig geweest met het haar van de tennisster. “Ik was zo moe. Ik dacht, ik ga gewoon slapen. Dus ik ben gaan liggen en ze hebben doorgevlochten tot in de ochtend. Het was een heel lang proces maar het was het helemaal waard.”

Serena en Meghan zijn sinds 2014 bevriend. Ze leerden elkaar kennen tijdens een voetbalwedstrijd voor het goede doel. Serena heeft zich al eerder enthousiast uitgelaten over de bruiloft in 2018. “Ik vond het geweldig dat er zo veel Afro-Amerikaanse culturele aspecten in de bruiloft terug te zien waren. Ik was heel blij dat Meghan dat erin wilde verwerken”, zei ze eerder tijdens een persconferentie.