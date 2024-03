Shannen Doherty prijst Catherine om ‘kracht’ na kankerdiagnose

Actrice Shannen Doherty heeft veel respect voor de “kracht” die prinses Catherine heeft getoond na haar kankerdiagnose. Zelf heeft de Beverly Hills, 90210-ster ook kanker. “Prinses Kate, ik bewonder je kracht tijdens deze moeilijke periode die je hebt moeten doorstaan terwijl je kanker hebt”, schrijft Doherty op Instagram.

Catherine deelde vrijdagavond in een video dat ze momenteel wordt behandeld voor kanker. Doherty is vooral boos over het feit dat mensen Catherine hebben “gedwongen” haar verhaal te doen. “Dat je een publiek figuur bent, betekent niet dat het publiek de baas over diegene is”, schrijft Doherty.

Volgens Doherty hebben alle roddels, complottheorieën en “gewoonweg morbide nieuwsgierigheid” Catherine aangezet haar verhaal te doen. “Nog voordat ze ermee in het reine was gekomen en het aan haar kinderen had uitgelegd”, schrijft de 52-jarige actrice. “Ik bid dat dit een leermoment is voor ons allemaal om de privacy van anderen te respecteren, ongeacht of diegene in de publieke belangstelling staat.”

Doherty kreeg meerdere malen de diagnose borstkanker. Inmiddels is de ziekte uitgezaaid naar haar hersenen.