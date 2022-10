Twee mannen beschuldigd van belaging van treiteraar prins Andrew

Twee mannen van 34 zijn beschuldigd van het belagen van een 22-jarige man die op 12 september prins Andrew treiterde tijdens een processie in aanloop naar de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Dat meldt de BBC zondag.

De jongste zoon van de Britse koningin liep twee weken geleden in een koninklijke optocht in Edinburgh achter de kist van zijn moeder, die op 8 september op 96-jarige leeftijd was overleden. Een 22-jarige man riep Andrew na en werd vervolgens – zo bleek uit beelden – uit de rij getrokken. De jongere man zou door twee anderen van 34 jaar zijn belaagd.

De twee worden hier nu officieel van beschuldigd. De Schotse politie zegt een rapport op te stellen en dit naar de procureur-generaal op te sturen.