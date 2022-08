UB40 en Peaky Blinders bij slotceremonie Commonwealth Games

De Britse band UB40 zal maandagavond optreden tijdens de slotceremonie van de Commonwealth Games in Birmingham. Ook zal er een stukje uit de musical Peaky Blinders, gebaseerd op de gelijknamige tv-serie, te zien zijn. De organisatie kondigde maandag daarnaast optredens van onder meer de band Dexys Midnight Runners en zangeres Laura Mvula aan.

Eerder werd al bekend dat prins Charles tijdens het slot van het sportevenement voor landen van het Britse Gemenebest een toespraak zal houden. Ook prins Edward is maandagavond een van de 30.000 aanwezigen in het Alexander Stadium. De prinsen en andere leden van het Britse koningshuis woonden sinds de start van de Commonwealth Games op 28 juli al meerdere wedstrijden bij.

Met de slotceremonie komt er een einde aan het elfdaagse evenement waar in totaal 4500 atleten streden in verschillende sporten. De volgende editie is in 2026 in Australië.