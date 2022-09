Veel mensen bij Buckingham Palace en Balmoral na nieuws Elizabeth

Bij Buckingham Palace komen steeds meer mensen samen na het nieuws over de zorgelijke gezondheidstoestand van koningin Elizabeth. Ook bij Balmoral Castle, waar de Britse koningin op dit moment is, staat een groep mensen in de stromende regen bij de hekken.

Een aantal toeristen was in tranen door het nieuws, schrijft de BBC. “Ze is de enige koningin die we hebben gehad. Mijn hele leven. Het is zo’n lieve vrouw. Het is zo’n schok”, zei een van hen.

De mensen die staan te wachten bij Balmoral Castle zullen mogelijk een glimp kunnen opvangen van een aantal familieleden die onderweg zijn om koningin Elizabeth te bezoeken. Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn al bij Elizabeth, net als haar dochter prinses Anne. Rond 17.00 uur landde een privévliegtuig op de luchthaven van Aberdeen, op ongeveer een uur rijden van Balmoral, met de andere twee kinderen van Elizabeth aan boord. Naast prins Andrew en prins Edward was ook prins William aan boord. Prins Harry is naar verluidt nog onderweg naar Schotland.