Veilinghuis vindt schapentrui Diana haar meest ‘iconische’ outfit

Sotheby’s veilt vanaf volgende maand de beroemde schapentrui van prinses Diana. Volgens Cynthia Houlton, het hoofd mode van het veilinghuis, is de gebreide sweater het “meest iconische mode-item dat ze ooit heeft gedragen”, zo vertelt ze aan persbureau Reuters.

Op de zogenoemde rode Black Sheep-trui van het merk Warm & Wonderful staan veel witte schapen en één zwart schaap. Diana droeg de trui voor het eerst in 1981 en foto’s van de prinses in het kledingstuk stonden destijds in veel kranten.

De directeur van het modemerk vond de trui onlangs na tientallen jaren terug in een doos op zolder, samen met brieven van de assistent van Diana. Die had gevraagd een nieuw exemplaar naar de prinses te sturen omdat haar oude trui beschadigd was. De beschadigde trui werd teruggestuurd en belandde in een doos.

Talloze items

Volgens Houlton moet het wel een van Diana’s lievelingskledingstukken zijn geweest. “Als je prinses Diana bent, dan heb je talloze items tot je beschikking die je kan dragen. Het feit dat ze een vervangende trui wilde en die nieuwe trui twee jaar later weer droeg, toont aan hoeveel die voor haar betekende.”

De trui wordt sinds maandag en tot en met woensdag tentoongesteld bij Sotheby’s in Londen. De veiling is van 31 augustus tot en met 14 september. Sotheby’s verwacht dat de trui maximaal 80.000 dollar, omgerekend zo’n 71.000 euro, zal opbrengen.