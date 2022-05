Verenigd Koninkrijk gevraagd Sweet Caroline te zingen voor Queen

Alle 10 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden aangemoedigd om tijdens de vieringen voor het platina jubileum van koningin Elizabeth Neil Diamonds klassieker Sweet Caroline te zingen. Het nummer is door luisteraars van BBC Radio 2 uit honderden inzendingen gekozen vanwege de “opbeurende en vrolijke” melodie die iedereen uit volle borst mee kan zingen tijdens de verschillende feesten in het land op zondag 5 juni.

“We hopen ook dat heel veel bandjes, koren, schoolbands en fanfares het lied zullen leren en het zullen uitvoeren”, zei radiopresentatrice Zoë Ball, die de hit uit 1969 omschreef als “een lied van saamhorigheid”. Andere populaire nummers die meedongen waren We All Stand Together van Paul McCartney en We Are The Champions van Queen.

Diamond (81) schreef de hit voor zijn tweede vrouw, Marcia Murphey. Om te zorgen dat die in de melodie van het liedje zou passen, koos hij voor een naam met drie lettergrepen. Nadat hij een foto van John F. Kennedy’s dochter Caroline in een tijdschrift had zien staan, koos hij daarvoor. Sweet Caroline werd een internationale hit en is in de loop der jaren een veelgehoord nummer tijdens bruiloften geworden. Ook wordt het veel gedraaid bij wedstrijden van het Engelse voetbalteam en de Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox.

Het jubileumweekend in het Verenigd Koninkrijk vindt van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni plaats. Op de laatste dag van de vieringen staan onder anderen de Big Jubilee Lunches en een parade met de gouden koets door de straten van Londen op het programma. Het lange feestweekend wordt afgesloten met de zogeheten Platinum Jubilee Pageant, waar onder anderen Ed Sheeran optreedt.