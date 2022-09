Von der Leyen: koningin Elizabeth is een legende

De Britse koningin Elizabeth is voor Ursula von der Leyen “een legende, en daarom ben ik in gedachten en in mijn gebeden bij haar”. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie tijdens een bezoek aan Rotterdam, waar ze ontvangen werd door onder anderen premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag.

“Ze belichaamt de hele geschiedenis van het Europa dat het thuis is voor ons en onze Britse vrienden. Ze heeft ons allen in al die jaren stabiliteit en zelfvertrouwen geschonken. Ze heeft een enorme hoeveelheid moed getoond”, aldus Von der Leyen.

Von der Leyen was in Rotterdam om bekend te maken dat de Nederlandse aanvraag voor subsidie uit het Europese coronaherstelfonds is goedgekeurd. Hierdoor kan Nederland beschikken over 4,7 miljard euro.