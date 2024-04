William bezoekt na half jaar alsnog jongen die hem brief schreef

Prins William heeft donderdag een verrassingsbezoek gebracht aan een jongen die hem vorig jaar een brief heeft gestuurd. De prins van Wales ging langs bij een middelbare school in Rowley Regis om daar te praten over mentale gezondheid.

De 12-jarige Freddie had in oktober een brief aan William gestuurd om hem uit te nodigen voor een evenement in het kader van World Mental Health Day. De prins kon er toen niet bij zijn en had toen in een bericht op X persoonlijk zijn verontschuldigingen aangeboden. William was de brief blijkbaar nog niet vergeten en dus kwam er een half jaar later alsnog een ontmoeting.

Tijdens het bezoek schoof William onder meer aan bij de schoolradio, waar mentale gezondheid regelmatig ter sprake komt.