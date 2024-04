William en Catherine geschokt door mesaanval in Sydney

Prins William en prinses Catherine hebben geschokt gereageerd op de steekpartij in de Australische stad Sydney. Bij de mesaanval kwamen zeven mensen om het leven, inclusief de dader. Ook raakten meerdere mensen gewond.

“We zijn geschokt en verdrietig door de vreselijke gebeurtenissen in Sydney eerder vandaag. Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen, inclusief de dierbaren van de slachtoffers en de heldhaftige hulpverleners die hun eigen leven hebben geriskeerd om anderen te redden”, schrijven William en Catherine.

Zaterdag stak een man in op mensen in een druk winkelcentrum in de wijk Bondi Junction. De politie weet nog niet wat zijn motief was, maar gaat niet uit van terrorisme.