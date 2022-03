William en Catherine vonden eerste dag in Belize ‘fantastisch’

Prins William en zijn vrouw Catherine kijken met veel plezier terug op de eerste dag van hun bezoek aan het Caribisch gebied. “Wat een fantastische eerste volle dag hier in Belize”, schreef het paar op Twitter.

“We hebben al zoveel geweldige mensen ontmoet en veel geleerd over wat dit land uniek maakt”, vervolgen William en Catherine. Het stel ontmoette zondag premier Johnny Briceno en zijn vrouw Rosanna Briceno. Ook bezochten zij een cacaoboerderij en dansten ze in de kustplaats Hopkins met de lokale bevolking. “Bedankt aan iedereen die we vandaag hebben ontmoet”.

De hertog en hertogin van Cambridge bezoeken in ongeveer een week tijd diverse Caribische landen, ter viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Na Belize bezoeken zij nog Jamaica en de Bahama’s. Het is de eerste buitenlandse trip voor hen samen sinds het begin van de coronacrisis.