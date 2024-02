William praat met leden Britse Rode Kruis over ervaringen in Gaza

Prins William heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van het Britse Rode Kruis in Londen. De zoon van koning Charles sprak er met medewerkers over hun ervaringen in het Midden-Oosten en Gaza.

Volgens het tijdschrift Hello was William “als vader diep geraakt” door de hele situatie in het Midden-Oosten. De prins leerde tijdens zijn bezoek over het werk dat het Britse Rode Kruis verricht en de humanitaire hulp die het biedt aan mensen in Gaza. Het gaat bijvoorbeeld om het leveren van eerste hulp, ambulances en medische ondersteuning.

William sprak tijdens zijn bezoek ook met leden van een team dat mentale gezondheidshulp biedt aan mensen die, waar dan ook ter wereld, een trauma hebben opgelopen. Afsluitend nam de prins deel aan een videogesprek met teams die in het Midden-Oosten actief zijn en zich bezighouden met de humanitaire crisis in Gaza.

Eerder op de dag deelde Buckingham Palace al een verklaring van William waarin hij zich uitsprak over de oorlog in Gaza. De prins vond dat er te veel mensen waren gedood en hoopt dat de oorlog zo snel mogelijk zal eindigen. Op een later moment gaat William nog langs bij een synagoge waar hij met jongeren uit verschillende gemeenschappen in gesprek gaat over de wereldwijde toename van haat en antisemitisme.