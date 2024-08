Erfprins Alois waarschuwt voor economische gevolgen conflicten

Erfprins Alois van Liechtenstein heeft donderdag de traditionele toespraak gehouden ter gelegenheid van de nationale feestdag van het vorstendom, het zogenoemde Fürstenfest. In de weide naast het kasteel van Vaduz zei hij in de zogeheten Staatsakt dat de inwoners van Liechtenstein dankbaar mogen zijn dat tegenspoed hun voorlopig bespaard blijft. Wel waarschuwde hij voor de negatieve gevolgen van wereldwijde conflicten.

“In tegenstelling tot veel andere landen – ook in onze directe omgeving – zijn we gespaard gebleven van gewapende conflicten, aanslagen en milieurampen. In een geopolitiek turbulente situatie zitten we nog steeds in een veilig schuitje en genieten we van stabiliteit”, zo stipte Alois, de zoon van vorst Hans Adam, aan.

Toch zijn ook de tijden van Liechtensteiners onzekerder geworden, ging hij verder. “Vooral onze bedrijven zijn getroffen door de aanval van Rusland op Oekraïne, de conflicten in het Midden-Oosten en de moeizame betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China.” Dat heeft volgens Alois negatieve gevolgen voor de economie van het vorstendom. “In de komende jaren zal het belang van stabiliteit en veiligheid verder toenemen.”

Bij het voorlezen van de Staatsakt waren ook Hans Adam en erfprinses Sophie aanwezig.