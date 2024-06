Eugenie roept volgers op trots te zijn op scolioselittekens

De Britse prinses Eugenie roept haar volgers op Instagram op om trots te zijn op hun scolioselittekens. Eugenie, die werd geboren met een verkromming in haar ruggengraat en daaraan later is geopereerd, deelt foto’s van haarzelf in haar trouwjurk waar duidelijk littekens van haar hersteloperatie te zien zijn.

“Vandaag is het Internationale Scoliosedag”, schrijft de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson. “Ik wilde graag mijn litteken delen en iedereen die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt aanmoedigen hetzelfde te doen. Laten we trots zijn op onze littekens! Ik zou graag jullie foto’s op mijn Stories willen posten, dus tag mij en ik zal ze delen.”

Eugenie werd geboren met scoliose, maar onderging toen ze 12 was een correctieoperatie voor de rugaandoening. “Aan iedereen die de diagnose onlangs heeft gekregen, beugels moet dragen, moet herstellen van een operatie en aan iedereen die al jarenlang een litteken heeft: ik denk vandaag aan jullie.”