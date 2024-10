Ex van Marius Borg Høiby heeft het zwaar met mishandelingszaak

Juliane Snekkestad, een van de exen van Marius Borg Høiby, heeft het de afgelopen maanden moeilijk gehad door al het nieuws over de mishandelingszaak tegen de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon. “Dingen waarvan ik dacht dat ik ze had verwerkt, zijn weer aan de oppervlakte gekomen”, zegt het model volgens de Noorse omroep NRK in de podcast Chit Chat with Helle. “Je moet het opnieuw onder ogen zien. Dat was erg zwaar.”

Høiby wordt verdacht van het mishandelen van drie ex-partners, onder wie Snekkestad. De twee hadden een relatie tussen 2017 en 2022.

De zaak kwam aan het licht nadat Høiby in augustus was gearresteerd op verdenking van het mishandelen van zijn toenmalige vriendin. Snekkestad en influencer Nora Haukland spraken zich daarna publiekelijk uit over het gedrag van Høiby tijdens hun relaties. Beiden beweerden ook slachtoffer te zijn geweest van psychisch en fysiek geweld.

“Het eerste wat ik dacht was: ‘oké, nu moet ik naar buiten treden en iets zeggen'”, kijkt Snekkestad terug. “Omdat ik dacht dat dit meisje niet geloofd zou worden als niet meer mensen zouden vertellen wat ze met hem hebben meegemaakt.”