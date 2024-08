Excuses voor vraag geen mest uit te rijden bij koninklijk bezoek

De gemeente Veere heeft excuses aangeboden voor een verzoek aan boeren om geen mest uit te rijden tijdens het aanstaande bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De gemeente had vorige week een brief gestuurd met dat verzoek, maar is daar inmiddels op teruggekomen.

Willem-Alexander en Máxima brengen komende dinsdag een streekbezoek aan Zeeland. Ze zijn die dag in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Het doel van het verzoek was om stank- en geluidsoverlast tijdens het bezoek te voorkomen. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt na berichtgeving van Omroep Zeeland dat er inmiddels een brief aan een aantal boeren in de buurt is verstuurd, waarin excuses worden aangeboden.

“Door dit in de brief zo aan u te vragen, hebben wij een vergissing gemaakt”, schrijft burgemeester Frederiek Schouwenaar volgens Omroep Zeeland in de nieuwe brief aan de boeren. “We zijn juist heel erg trots, én op het landelijk gebied én op de boeren. Het verzoek dat we deden hadden we dus nooit aan u mogen vragen. Namens het college wil ik daarvoor mijn spijt betuigen.”