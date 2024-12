Fans wensen Britse royals fijne kerst

De Britse koninklijke familie is woensdag, op eerste kerstdag, traditiegetrouw gezamenlijk naar de kerk gegaan. De royals woonden een dienst bij in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham.

Zoals altijd gingen koning Charles, koningin Camilla en andere familieleden het stukje te voet van het koninklijke landgoed naar de kerk. Langs de route stonden ook dit jaar weer veel royaltyfans om de familie een fijne kerst te wensen. Sky News spreekt over een “flinke menigte”.

Het koningspaar ging voorop, gevolgd door prins William, prinses Catherine en hun drie kinderen. Prins Andrew was er niet bij. De hertog van York is volgens Britse media hoogstwaarschijnlijk afwezig door het recente nieuws dat hij banden zou hebben met een vermeende Chinese spion.

Later op eerste kerstdag wordt de kersttoespraak van Charles uitgezonden. De koning houdt zijn toespraak in het jaar waarin hij aan kanker werd behandeld, in een voormalige ziekenhuiskapel.