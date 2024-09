Felicitaties van paleis voor nieuw hoofd Britse scouting

Dwayne Fields is door Buckingham Palace gefeliciteerd met zijn aanstelling als elfde hoofd van de Britse scouting. Het hof feliciteerde hem vrijdag in een bericht op X.

“Gefeliciteerd Dwayne Fields met je aanstelling als hoofdscout”, schrijft het paleis. “Je inspireert een half miljoen scouts om in zichzelf te geloven, anderen te helpen en vaardigheden voor het leven te leren!”

In een bijgevoegde video van de Britse scouting zegt Fields, die al sinds zijn zevende bij de scouting zit, dat het zijn missie is om een nieuwe generatie jongeren te inspireren om vaardigheden voor het leven te leren. “Ik zal alles doen wat ik kan om iedere gemeenschap in het land te helpen om die belangrijke vaardigheden bij te brengen. Ik kan niet wachten om te beginnen.”