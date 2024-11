Felipe brengt bezoek aan Spaanse Landmacht

Koning Felipe heeft maandag het hoofdkwartier van de Spaanse Landmacht in Sevilla bezocht. Het Spaanse hof deelt beelden van zijn bezoek.

“Deze instantie is verantwoordelijk voor het genereren van eenheden, commando’s en troepen die deelnemen aan de planning, uitvoering en implementatie van specifiek toegewezen missies”, schrijft het hof bij een reeks foto’s, waarop Felipe te zien is in militair uniform.

Felipe nam deel aan een videoconferentie met meerdere generaals. Ook hoorde hij over een aantal belangrijke oefeningen.