Felipe dankt Letizia voor steun tijdens koningschap

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag een toespraak gehouden ter ere van zijn 10-jarig koningschap. In zijn speech op het koninklijk paleis in Madrid uitte Felipe dank voor “de grote steun” van zijn vrouw koningin Letizia, met wie hij dit jaar twintig jaar getrouwd is.

“Met haar wilskracht, toewijding en gevoeligheid heeft zij enorm bijgedragen aan het zichtbaar maken van en aandacht geven aan de behoeften van mensen, vooral de meest kwetsbaren”, zei Felipe. De Spaanse koning sprak verder over dienstbaarheid, toewijding en plichtsbesef als belangrijkste pijlers van zijn koningschap. Hij herbevestigde daarnaast “met enthousiasme en vastberadenheid” de “toewijding die elk gebaar en elk woord in het afgelopen decennium heeft doordrongen.”

Felipe richtte zich in zijn toespraak ook tot de mensen die woensdag een onderscheiding ontvangen. “Jullie bevorderen de beste burgerdeugden die de samenleving als geheel ten goede komen en onze democratische samenleving versterken”, zei Felipe. “Ik ben trots op de Spaanse samenleving, die ik mag vertegenwoordigen en dienen. Deze onderscheidingen erkennen wat jullie doen en wie jullie zijn.”