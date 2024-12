Felipe en Letizia bij herdenkingsdienst overstromingen Valencia

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn maandagavond gearriveerd in Valencia om een mis bij te wonen voor de slachtoffers van de overstromingen in Valencia. De mis vindt plaats in de Kathedraal van Valencia en wordt geleid door aartsbisschop Enrique Benavent.

Het Spaanse hof deelt maandagavond foto’s van de aankomst van het Spaanse koningspaar in de kathedraal. Daarop is te zien dat zij applaus krijgen bij binnenkomst.

Volgens autoriteiten kwamen eind oktober 230 mensen om het leven door de overstromingen in Spanje, van wie 222 in de regio Valencia. Vier mensen worden nog altijd vermist.

Felipe en Letizia brachten begin november meerdere bezoeken aan de getroffen regio. Het koningspaar werd tijdens een eerste bezoek nog uitgescholden en bekogeld met modder, al was dat ook bedoeld voor de Spaanse premier Pedro Sánchez. Bij het tweede bezoek werden Felipe en Letizia een stuk warmer ontvangen.