Felipe en Letizia reiken gouden medailles uit voor schone kunsten

De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben woensdag 37 gouden medailles uitgereikt aan persoonlijkheden en instituten die zich onderscheiden op het gebied van schone kunsten. Dat heeft het Spaanse ministerie van Cultuur bekendgemaakt.

Het koninklijke paar reikte de medailles uit samen met de minister van Cultuur, de president van de regering van Andalusië en de burgemeester van Sevilla, waar het evenement plaatsvond. De winnaars van de medailles hebben zich volgens het ministerie onderscheiden op het gebied van artistieke en culturele creatie of hebben opmerkelijke diensten geleverd op het gebied van de promotie, ontwikkeling of verspreiding van kunst en cultuur of bij het behoud van artistiek erfgoed.

Tussen de winnaars zitten filmmakers als Isabel Peña Domingo en Albert Serra Juanola, maar ook de overleden presentatrice María Teresa Campos Luque en verschillende musea. Namens de winnaars sprak filmregisseur Pablo Berger enkele woorden. Daarnaast was er tijdens het evenement in de Koninklijke Artilleriefabriek een optreden van Estopa, een rumbaduo dat ook een gouden medaille kreeg uitgereikt.