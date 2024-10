Filip bezoekt trainingscentrum voor astronauten in Keulen

De Belgische koning Filip heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Duitse stad Keulen. De vorst ging daar langs bij het astronautenopleidingscentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De koning kreeg onder meer een rondleiding van de laatste Belg die in de ruimte is geweest, Frank De Winne. Ook ontmoette hij de volgende Belg die de ruimte in gaat, Raphaël Liégois. Filip kreeg een vr-bril op voor een gesimuleerde maanwandeling. “Ik ga toch niet in een krater vallen?” grapte hij volgens persbureau Belga.

De Belgische vorst staat bekend als een ruimtefanaat. “Hij heeft me tijdens het bezoek hier in Keulen een paar keer gezegd dat hij jaloers is op mij”, vertelde Liégeois. “Of dat echt zo is, weet ik niet. Ik neem aan dat de ruimte hem doet dromen, zoals die veel mensen doet dromen.”

Aan jongeren die in het trainingscentrum in Keulen stage lopen of aan wetenschappelijke projecten werken, legde Filip uit waar zijn fascinatie vandaan komt. “Ik zag de eerste steen die van de maan kwam met mijn oom, koning Boudewijn, en mijn vader, koning Albert. Ik was nog maar een kind, maar ik ben dit nooit vergeten.”