Filip en Mathilde ontvangen Belgische sportmedaillewinnaars

Koning Filip en koningin Mathilde hebben op het Kasteel van Laken de Belgische atleten ontvangen die dit jaar deelnamen aan de Olympische en Paralympische Spelen, en op een Europees of wereldkampioenschap een medaille wonnen. Op Instagram deelt het hof beelden van de receptie.

De sporters waren voor de ontmoeting met het koningspaar gekleed in het zwart, rood en geel – naar de kleuren van de Belgische vlag. “De crème de la crème van de Belgische topsport is vandaag in het Kasteel van Laken”, schrijft het paleis op Instagram Stories bij een video van de entree van de gasten. Verder is te zien hoe Filip en Mathilde met enkele sporters een praatje maakten.

De koning en koningin blikken bij foto’s van de ontmoeting met de atleten op Instagram terug op een sportief succesvol jaar. “Trots om België te zien schitteren in de sportwereld dankzij hun talent en doorzettingsvermogen!”