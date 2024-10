Franse president eind oktober op staatsbezoek naar Marokko

De Franse president Emmanuel Macron brengt eind deze maand een staatsbezoek aan Marokko. Dat heeft het Marokkaanse hof maandag gemeld. Het driedaagse staatsbezoek vindt plaats van 28 tot en met 30 oktober.

“Dit bezoek weerspiegelt de diepte van de bilaterale betrekkingen, gebaseerd op een diepgeworteld en solide partnerschap,” stelt het koninklijk paleis in een verklaring. Volgens Franse media vindt het bezoek plaats op uitnodiging van de Marokkaanse koning Mohammed.

De afgelopen jaren was er sprake van spanningen tussen Frankrijk en Marokko. Een keerpunt kwam toen Frankrijk in juli liet weten Marokko te steunen in de kwestie over de Westelijke Sahara. Dit overigens tot grote onvrede in Algerije, dat de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara steunt.