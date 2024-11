Frederik bij evenement voor nieuwe naam technische universiteit

Koning Frederik ging vrijdag naar Kongens Lyngby waar hij aanwezig was bij een evenement ter gelegenheid van de naamsverandering van de technische universiteit. Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van zijn bezoek.

Het Copenhagen College of Engineering veranderde zijn naam vrijdag in het Teknika – Copenhagen College of Technology Management and Marine Engineering. Het is de oudste school voor werktuigbouwkunde van Denemarken, waar al sinds 1906 ingenieurs worden opgeleid.

Tijdens zijn bezoek kreeg de koning een rondleiding door de werkplaats van de school. Hier presenteerden enkele leerlingen een paar projecten en spraken zij met Frederik over duurzaamheid in de opleiding.