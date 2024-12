Frederik krijgt kerstdiner uit Vikingtijd bij bezoek aan museum

Koning Frederik heeft een bezoek gebracht aan het Vikingschipmuseum in Roskilde, waar hij werd getrakteerd op een kerstdiner zoals dat er tijdens de viering in de Vikingtijd zou hebben uitgezien. De video hierover werd door het Deense hof op sociale media gedeeld als onderdeel van de advent die zondag begon.

Archeoloog Jacob Nyborg Andreassen liet Frederik in het museum kennismaken met de kersttradities van de Vikingen. Als voorgerecht kreeg de koning een bord gerstepap, de papsoort die de Vikingen naar alle waarschijnlijkheid aten. De pap bestond uit ingrediënten waarvan bekend is dat de Vikingen ze duizend jaar geleden in het noorden tot hun beschikking hadden. Het ging om geroosterde hazelnoten, gedroogde suikerkelp, gekookte suikerkelp, gedroogde appel, met honing gemarineerde wilde bessen en duindoorn.

Als hoofdgerecht kreeg Frederik een bord met varkensvlees gesmoord in donker bier. Volgens het Deense hof is “de prominente plek van varkensvlees in de hedendaagse kerst waarschijnlijk een voortzetting van oude Vikingtradities. Voor de Vikingen was het varken een symbool van vruchtbaarheid en op kerstfeesten werden veel varkens geslacht”.

Als toetje kreeg de koning een goed glas bier geserveerd. Volgens de wet uit de 11e eeuw moesten alle boerderijen met Kerstmis een goed en sterk bier brouwen met extra hop en honing erin. Wie niet genoeg brouwde, riskeerde een boete. Het kerstbrouwsel moest wel snel opgedronken worden, want het was niet lang houdbaar. Daarom was het volgens het paleis gebruikelijk voor de Vikingen om veel bier aan te bieden.