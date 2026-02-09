Frederik ontmoet nieuwe meubelmaker-leerling op Amalienborg

Koning Frederik heeft in de werkplaats achter Amalienborg kennisgemaakt met Alexander, de nieuwe meubelmaker-leerling van de timmerwerkplaats. Het Deense hof deelt maandag een paar foto’s waarop te zien is hoe de Deense vorst een kijkje neemt in het werkplaatsgebouw van het Koninklijk Huis.

Op de foto’s is een in coltrui geklede Frederik te zien, terwijl hij met een meeneembeker koffie de werkzaamheden van Alexander en diens collega’s bekijkt. Ook aait hij Marley, de hond van de werkplaatsleider.

Het hof deelt dat de koninklijke werkplaats sinds eind jaren negentig doorgaans twee leerlingen in dienst heeft, een oudere en een jongere. De studenten blijven ongeveer drieënhalf jaar voordat zij hun opleiding afronden.

Het werkplaatsgebouw is gevestigd in een historische paardenstal achter kasteel Amalienborg in Kopenhagen. In het gebouw werken de schilders, timmerlieden, meubelstoffeerders en naaisters van het Koninklijk Huis.