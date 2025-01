Frederik ontvangt broer Joachim als gast op nieuwjaarsreceptie

Koning Frederik ontving dinsdagavond ongeveer duizend gasten op het nieuwjaarsfeest op Paleis Christiansborg. Een van die gasten was zijn eigen broer Joachim, die als defensiediplomaat op de Deense ambassade in Washington D.C. werkt.

Joachim, de jongere broer van Frederik, werkt sinds september 2023 in de Amerikaanse hoofdstad. Hier helpt hij als vertegenwoordiger van Denemarken bij het versterken van de samenwerking met de Verenigde Staten en Canada op het gebied van de defensie-industrie. In de vier jaar ervoor woonden Joachim en zijn vrouw Marie met hun kinderen in Parijs, waar de prins ook op de Deense ambassade werkte.

Op de foto die het Deense hof deelde, schudt Frederik zijn broer lachend de hand. Vorig jaar dook Joachim onverwacht op tijdens de nieuwjaarsontvangst op het paleis. Toen zat koningin Margrethe, die kort daarvoor haar aftreden had aangekondigd, nog op de Deense troon.