Frederik ontvangt Denen die hem wilden bedanken voor eremedaille

Koning Frederik heeft maandag op paleis Christiansborg diverse mensen op audiëntie ontvangen. Zij wilden de Deense koning bedanken voor hun toekenning van de koninklijke eremedaille, schrijft het hof op Instagram.

De eremedaille werd in 1865 ingesteld door Christian IX en is sindsdien bij elke troonopvolging vernieuwd. Momenteel worden ieder jaar ongeveer zeshonderd eremedailles uitgereikt. Het eremetaal wordt toegekend als iemand bij zijn of haar pensioen ten minste veertig jaar voor een werkgever heeft gewerkt, of als iemand bij één bedrijf minimaal vijftig jaar in dienst is.

Onder de gasten die bij Frederik langsgingen, waren onder anderen een boekhoudkundig medewerkster, een gevangenisbewaarder en een technisch adviseur.