Frederik verrast tafeltennissers bij training Olympische Spelen

Koning Frederik heeft de afgelopen maanden tijd doorgebracht met Deense sporters die naar de Olympische Spelen gaan. Op Instagram deelt het Deense hof een video van de koning die een verrassingsbezoek brengt aan de Deense tafeltennissers.

123 Deense sporters gaan naar de Spelen in Parijs, die volgende week vrijdag beginnen. Het is dit jaar voor het eerst dat een Deens team zich heeft gekwalificeerd in het tafeltennis.

Frederik speelde ook een rondje tafeltennis mee met Jonathan Groth, Anders Lind, Martin Buch Andersen en Tobias Rasmussen. In de video is te zien dat de koning uitgelegd krijgt hoe hij het best kan spelen. Frederik speelt een aardig balletje mee, maar uiteindelijk blijkt toch dat hij niet is opgewassen tegen de professionele tafeltennissers.

Denemarken doet op de Olympische Spelen mee aan twintig sporten.