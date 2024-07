Geen onderscheiding voor in opspraak geraakte amazone Dujardin

De in opspraak geraakte dressuuramazone Charlotte Dujardin komt niet meer in aanmerking voor een hoge koninklijke onderscheiding. Dat melden verschillende Britse media, waaronder The Guardian.

Volgens de krant zou Dujardin waarschijnlijk benoemd worden tot Dame als zij bij de Olympische Spelen in Parijs weer een medaille zou winnen. Dat lag in lijn der verwachting, de 39-jarige Britse won tot nu toe zes olympische medailles. De dressuuramazone werd echter geschorst omdat er een oude video was opgedoken waarin ze een paard mishandelde. Zij doet dus ook niet mee aan de Olympische Spelen, die later deze week beginnen.

Dujardin werd eerder al benoemd tot Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) vanwege haar prestaties in de paardensport. Volgens The Guardian is het momenteel minder waarschijnlijk dat Dujardin die onderscheiding kwijtraakt. De krant schrijft dat de commissie die over de eretitels gaat eerst een onderzoek van de internationale paardensportbond FEI afwacht.