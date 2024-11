Gesprekstechniek koningin Elizabeth fascineerde Angela Merkel

Angela Merkel, voormalig bondskanselier van Duitsland, was gefascineerd door de Britse koningin Elizabeth. In haar memoires Vrijheid, waarvan de Britse krant The Times een deel heeft gepubliceerd, spreekt ze met warme woorden over de in 2022 overleden Queen.

“Haar gesprekstechniek fascineerde me”, schrijft Merkel over een van haar privéaudiënties met Elizabeth. “Door middel van een reeks vragen en korte opmerkingen liet ze zien hoe nauwlettend ze de wereldgebeurtenissen volgde.”

Merkel sprak in het Engels met de koningin en ze vond het helemaal niet erg als Merkel zich versprak. “Ze verdroeg mijn fouten met koninklijke waardigheid.”

Merkel was tussen 2005 en 2021 bondskanselier van Duitsland. In die hoedanigheid ontmoette ze Elizabeth regelmatig. In 2021 was de laatste keer toen de vorstin haar op Windsor Castle ontving.