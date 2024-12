Gouden rammelaar van Beatrix binnenkort te zien in Wereldmuseum

In Wereldmuseum Leiden is binnenkort de tentoonstelling In de ban van GOUD te zien met meer dan vierhonderd gouden voorwerpen. Bezoekers kunnen onder meer juwelen, grafgiften, dodenmaskers, kronen en andere koninklijke bezittingen bekijken, waaronder een rammelaar van prinses Beatrix.

De rammelaar van Beatrix is van goud en diamant en heeft de vorm van een parasol, een zogeheten payung. De prinses kreeg de rammelaar van de sultan van Deli, die het voorwerp meebracht toen Beatrix een halfjaar oud was. De sultan kwam eind augustus 1938 naar Nederland met verlate geschenken, omdat hij in januari 1937 niet bij het huwelijk van toenmalig prinses Juliana en prins Bernhard kon zijn.

De sultan van Deli had de rammelaar zelf ontworpen. Het babyspeelgoed bevat drie parasolkappen met bovenop een kroontje. In plaats van de gebruikelijke franjes had de sultan belletjes aan de payung bevestigd. Naast deze rammelaar is op de tentoonstelling, die van 21 december tot en met 26 oktober duurt, onder meer ook een antieke gouden jas te zien van sultan Mahmud Badaruddin II van Palembang in Zuid-Sumatra.