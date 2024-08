Griekse leden koningshuis nemen afscheid van prins Michaël

Leden van het Griekse koningshuis nemen donderdagmiddag afscheid van de overleden prins Michaël van Griekenland en Denemarken. Hij overleed afgelopen weekend op 85-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Griekse hoofdstad Athene.

Onder anderen de Griekse kroonprins Pavlos en de Griekse koningin Anne-Marie zijn aanwezig bij de uitvaart, die plaatsheeft in Athene. Anne-Marie is de zus van de Deense koningin Margrethe, die in januari van dit jaar afstand deed van de Deense troon. Pavlos is de oudste zoon van Anne-Marie en de Griekse koning Constantijn, die in januari vorig jaar overleed.

Michaël was een achterneef van Constantijn. Hij was ook de laatste nog levende kleinzoon van de vermoorde Griekse koning George I.