Groothertog en familie maken plaats als volk republiek wil

Groothertog Henri en zijn zoon erfgroothertog Guillaume van Luxemburg zijn zich bewust van de afnemende populariteit van de monarchie. Als Luxemburg op termijn een republiek wil worden, zullen ze dat zonder problemen accepteren, vertellen ze in een interview met de Luxemburgse zender RTL.

Henri maakt plaats als dat “de keuze van het volk” zou zijn, zegt hij. Het staatshoofd ziet zijn functie als “een dienst voor het land en zijn bevolking” en als het volk iets anders wil dan een monarchie, gaat de familie andere dingen doen.

De groothertog, die dinsdag zijn zoon aanwijst als luitenant-vertegenwoordiger en daarmee de eerste stap zet naar een abdicatie, kijkt in die zin ook al uit naar zijn aanstaande pensioen. “We zijn blij dat we dan weer wat meer vrijheid krijgen”, zegt Henri over de toekomst met zijn vrouw groothertogin Maria Teresa. “Ik kijk ernaar uit om een normaler leven te kunnen leiden.”

Het groothertogelijk paar vertrekt na de abdicatie, waarvan de datum nog niet bekend is, waarschijnlijk naar het buitenland. In 2020 kochten Henri en Maria Teresa een appartement in Zuid-Frankrijk.

Henri blijft na de troonswisseling wel actief als lid van het Internationaal Olympisch Comité. “Volgens mij mag ik blijven tot ik 80 ben. Dus ik heb nog een goede tien jaar tegoed”, aldus de 69-jarige groothertog.