Groothertog Henri draagt taken over aan zoon Guillaume

Groothertog Henri van Luxemburg neemt afstand van zijn taken. Dat maakte de 69-jarige Henri bekend in een toespraak op de nationale feestdag van het land, meldt de Luxemburgse zender RTL. “Ik wil meedelen dat ik besloten heb prins Guillaume in oktober te benoemen tot luitenant-vertegenwoordiger”, zei Henri.

Het besluit wijst op een mogelijk aftreden van Henri in de komende jaren. De benoeming van luitenant-vertegenwoordiger is een traditioneel onderdeel van de troonswisseling, aldus het Luxemburgse hof. Henri had eerder dit jaar al laten weten dat hij bezig was met het plannen van zijn afscheid.

In zijn speech sprak Henri zijn vertrouwen uit in de jongere generatie. “Ik wens hem geluk met al mijn liefde en vertrouwen”, aldus de groothertog. Volgens RTL kwam de aankondiging van Henri als een verrassing. De aankondiging stond niet in de toespraak die van tevoren naar de pers was gestuurd.

Henri blijft zijn titel behouden, want het gaat nu nog niet om een abdicatie. Op 7 oktober volgend jaar zit Henri precies 25 jaar op de troon. De huidige groothertog was zelf van maart 1998 tot zijn aantreden in 2000 luitenant-vertegenwoordiger.