Groothertogelijk paar ontvangt Duitstalige staatshoofden

De staatshoofden van de Duitstalige landen zijn weer bijeengekomen voor hun jaarlijkse informele top. Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg zijn dit keer de gastheer en gastvrouw.

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde behoren tot de gasten, net als erfprins Alois van Liechtenstein en zijn vrouw erfprinses Sophie. Verder zijn ook de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender en de Zwitserse president Viola Amherd van de partij. Alleen de president van Oostenrijk ontbreekt om verkiezingen in eigen land.

Op beelden is te zien dat het gezelschap is ontvangen op Schloss Berg en dat er ook ruimte was voor enige ontspanning. Zo werden de gasten getrakteerd op een huiskamerconcert en maakten de mannen samen met Amherd een wandeling in de tuin. De overige vrouwen maakten een ritje in een golfkarretje. Maria Teresa bestuurde het karretje.

De Duitstalige top duurt twee dagen.