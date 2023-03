Guillaume en Stéphanie delen eerste foto’s prins François

Het Luxemburgse hof heeft de eerste foto’s gedeeld van de maandag geboren prins François. Maandag werd bekend dat erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie ouders zijn geworden van hun tweede kindje.

“De kroonprins en prinses zijn verheugd de eerste foto’s van prins François met jullie te delen”, staat in het bericht van het Luxemburgse hof op sociale media. “Zij zijn erg dankbaar voor de aardige berichten die zij hebben ontvangen ter gelegenheid van de geboorte van hun tweede kind.”

François woog bij zijn geboorte 3575 gram en was 53 centimeter lang, meldde het hof eerder. De kleine François is na zijn vader Guillaume (41) en grote broer Charles (3) de derde in de lijn van troonopvolging in het groothertogdom Luxemburg. Voor groothertog Henri en zijn vrouw groothertogin Maria Teresa is François het vijfde kleinkind.